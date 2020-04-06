فيروس كورونا يودي بحياة 13 شخصا خلال أسبوع في دار لرعاية المسنين

أسفر تفشي فيروس كورونا داخل دار لرعاية المسنين بمدينة "جلاسكو" في أسكتلندا، عن وفاة 13 شخصًا من المقيمين به في غضون 7 أيام فقط.









وتشير التقارير الإخبارية، إلى أن الفيروس "اجتاح" دار رعاية المسنين الذي يضم 90 سريرًا، وتم إبلاغ عائلات الضحايا بأن حالات الوفاة من الممكن أن تكون مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كل الضحايا كانوا يعانون من مشاكل صحية كامنة، حيث تتولى الدار التي شهدت هذه الواقعة المؤسفة رعاية كبار السن وكذلك هؤلاء الذين يعانون من حالات مرضية مثل الصرع ومرض باركنسون أو الشلل الرعاش.









وعلى الرغم من أنه لا يُعتقد أن الضحايا خضعوا لفحص للتأكد مما إذا كانوا مصابين بـ"كورونا" أم لا، إلا أن الصحيفة البريطانية أشارت، نقلًا عن المؤسسة المسئولة عن إدارة دار المسنين، إلى تلقي اثنين من العاملين هناك العلاج جراء إصابتهم بـ"كورونا"، مع الأخذ في الاعتبار بأن الفئة العمرية للمقيمين بالدار وحالتهم الصحية تجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس ومضاعفاته من غيرهم.









وأكدت المؤسسة في الوقت ذاته على اتباعها بروتوكولات صارمة خاصة بالأمراض المعدية في دار المسنين، إلى جانب حرصها على مراقبة صحة المقيمين والعاملين هناك.