بعد وفاة حالة.. وقف العمل باستقبال مستشفى أسوان الجامعي للتعقيم

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه تم إعطاء توجيهات لوكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي بالتنسيق مع مستشفى أسوان الجامعى بوقف العمل من باكر فى قسم الاستقبال بالمستشفى وتحويل المرضى والمترددين على قسم الاستقبال بمستشفى التأمين الصحى .

ويأتى ذلك بعد اكتشاف دخول حالة مصابة بالكورونا لمدة 24 ساعة قبل وفاتها أثناء نقلها إلى مستشفى العزل بالصداقة الجديدة.

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه فى نفس الوقت سيتم غلق قسم العناية المركزة وتحويل الحالات الحرجة وخاصة حالات الاشتباه بمرض كورونا المستجد إلى مستشفى الصدر.

وقال أشرف عطية بأن هذا الإجراء سيتم لحين الانتهاء من عملية التعقيم الكامل للقسم وباقي أقسام المستشفى الجامعى كإجراء احترازي لمواجهة انتشار المرض .

وكانت "س.ا.م" تبلغ من العمر 64 سنة، توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد سحب العينة في مستشفى أسوان الجامعي وظهرت نتيجة العينة من مستشفى حميات أسوان بإيجابية الحالة بفيروس كورونا وتم توجيهها لعزلها بمستشفى العزل بالصداقة حيث لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء نقلها للمستشفى .

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