وفاة مصري في أمريكا بعد إصابته بـ فيروس كورونا

توفي مواطن مصري في مدينة نيويورك الأمريكية، بعد إصابته بفيروس كورونا ، ليكون حالة الوفاة الثالثة لمصريين في الولايات المتحدة.









وذكر نشأت زنفل أحد أعضاء الجالية المصرية فى نيويورك أن المصري المقيم في نيويورك، يدعى أنطون سمعان، توفى بسبب اصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه يعمل في مجال المقاولات ومهاجر منذ مدة طويلة وكان يعيش بمفرده.









وأشار زنفل إلى أن المواطن المصري له أبناء، لكنهم يعيشون فى مناطق متفرقة من الولايات المتحدة.









وأوضح أن السبب في إصابة المصري بفيروس كورونا هو جلوسه على أحد المقاهى وأنه كان يرغب بشدة فى الفترة الأخيرة فى زيارة مصر لكن القدر لم يمهله.









وتوفي أمس مواطن مصري في نيويورك وقبل نحو أسبوع توفي مواطن مصري آخر.