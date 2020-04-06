AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفاة مصري في أمريكا بعد إصابته بـ فيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:29 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
توفي مواطن مصري في مدينة نيويورك الأمريكية، بعد إصابته بفيروس كورونا، ليكون حالة الوفاة الثالثة لمصريين في الولايات المتحدة.


وذكر نشأت زنفل أحد أعضاء الجالية المصرية فى نيويورك أن المصري المقيم في نيويورك، يدعى أنطون سمعان، توفى بسبب اصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه يعمل في مجال المقاولات ومهاجر منذ مدة طويلة وكان يعيش بمفرده.


وأشار زنفل إلى أن المواطن المصري له أبناء، لكنهم يعيشون فى مناطق متفرقة من الولايات المتحدة.


وأوضح أن السبب في إصابة المصري بفيروس كورونا هو جلوسه على أحد المقاهى وأنه كان يرغب بشدة فى الفترة الأخيرة فى زيارة مصر لكن القدر لم يمهله.


وتوفي أمس مواطن مصري في نيويورك وقبل نحو أسبوع توفي مواطن مصري آخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة موظف بقناة أمريكية بعد إصابته بكورونا

مايك بنس: أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

وفاة ثاني مصري في إيطاليا بسبب كورونا

مشاهد صادمة من داخل مستشفى إيطالي بسبب كورونا.. فيديو

لحظة دفن ثاني مصري في إيطاليا بسبب كورونا.. فيديو

يعمل مهندسا.. وفاة حالة جديدة بين المصريين في إيطاليا

ترشيحاتنا

بشري سارة | قرار عاجل من الكاف بشأن كأس أمم افريقيا 2021 بالكاميرون

إقالة مدير مستشفى الصدر بدمياط بسبب الإهمال في التعامل مع حالات كورونا

ظهور سيدتين جديدتين.. تفاصيل جديدة فى عصابة خطف الأطفال بالسعودية

بسبب الوافدين.. فنان مصرى شهير يفتح النار على حياة الفهد .. وكويتى يرد بقوة

تخفيضات تصل لـ 25%.. التموين تزف بشرى سارة للمصريين قبل رمضان

من جديد.. محمد رمضان يستفز الجماهير ويستعرض إحدى سياراته.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكى تطرح سيارتها الجديدة اسبريسو 2020 suzuki s presso بسعر مغري.. صور

المنصور للسيارات وشل تتكفلان بصيانة مجانية للأطباء والممرضين

فوائد غير متوقعة للمشروم .. لماذا كان يقتصر أكله على ملوك الفراعنة