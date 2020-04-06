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وزير التعليم: 600 ألف طالب بـ أولى ثانوي أدوا الامتحان عبر الإنترنت

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:24 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن 581 ألف طالب في الصف الأول الثانوي قاموا بالدخول الى الامتحانات بنسبة 98%. 


وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن المنظومة الجديدة في الامتحانات عبر الانترنت تقدم كافة الخدمات بمستوى عال جدا ومتطور، موضحا أن وزارة التربية والتعليم تتعاون مع عدد من الدول الأجنبية في منظومة التعليم.


وأوضح الوزير أن دخول ما يقرب من 600 ألف طالب الى الامتحانات يعد رقما قياسيا في عدد دخول الطلاب. 


وأشار الى أن الطالب يستطيع أن يدخل على الامتحان في أي وقت من توقيت الامتحان، ولا يوجد مشكلة في حال انقطاع الانترنت اثناء الامتحان لان الاجابات يتم تخريبها فورا.
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