بالأرقام.. تركيا التاسعة عالميا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

احتلت تركيا، اليوم الاثنين، المرتبة التاسعة عالميا في معدل الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، والذي بلغ عدد المصابين به حتى اليوم أكثر من مليون و329 ألف شخص.





وبلغ عدد المصابين في تركيا التي احتلت المرتبة التاسعة، 30217 شخصا، فيما جاءت بريطانيا في المركز الثامن بتعداد 51608 وفي المركز السابع جاءت إيران بعدد إصابات بلغ 60500 شخصا.





وفي المركز السادس جاءت الصين بتعداد مصابين 81708 مصابا، فيما جاءت فرنسا في المركز الخامس بعدد مصابين 98010 وجاءت ألمانيا في المركز الرابع بتعداد 101558.





وبحسب موقع "وورلد أوميتر" الذي يرصد حالات الإصابة والوفيات بفيرةس كورونا حول العالم، جاءت إيطاليا في المركز الثالث بعدد مصابين 132547 مصابا، فيما جاءت اسبانيا في المركز الثاني بتعداد مصابين 135030، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول بأكبر عدد مصابين حيث بلغ عددهم 356414 مصابا.



