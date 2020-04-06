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من غير درجات.. طارق شوقي يكشف تفاصيل الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:58 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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حمزة شعيب
كشف الدكتور  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل جديدة حل إمتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بواسطة المنظومة الجديدة  في الامتحانات عبر الإنترنت، موضحا:"الامتحان من غير درجات والغش لن يفيد الطلاب".

وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،:"هذه امتحانات تجريبية الغرض منها الاستفادة وفى حالة إستمرار الغش ستكون حالة مرضية لدى الطلاب، لافتا إلى أن قانون الغش له عقوبات وسيتم تطبيقها على من يثبت تورطه".


وأوضح ، أن المنظومة الجديدة في الامتحانات عبر الإنترنت تقدم كافة الخدمات بمستوى عالى جدا ومتطور، موضحا أن وزارة التربية والتعليم تتعاون مع عدد من الدول الأجنبية في منظومة التعليم.

وأوضح الوزير أن دخول ما يقرب من 600 ألف طالب الى الامتحانات يعد رقما قياسيا في عدد دخول الطلاب. 

وأشار الوزير أن الطالب يستطيع أن يفتح الامتحان في أي وقت من توقيت الامتحان، ولا يوجد مشكلة في حال انقطاع الانترنت اثناء الامتحان لان الإجابات يتم تخريبها فورا.
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