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أخبار البلد

مطران سمالوط يفاجئ الجميع ويقرر الصلاة خلال أسبوع الآلام وعيد القيامة.. تفاصيل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:02 م
مطران سمالوط
مطران سمالوط
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سامح سلام

أعلن نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط ترأسه صلوات أسبوع الآلام اعتبارا من قداس أحد الشعانين وانتهاء بقداس عيد القيامة المجيد ومرورا بصلوات البصخة المقدسة وخميس العهد والجمعة العظيمة منفردا على أن يتم نقل الصلوات مباشرة عبر الصفحة الرسمية للمطرانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


وذكر بيان صادر عن مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس أنه نظرًا لما تمر به البلاد والعالم كله من ظروف صعبة وطارئة بسبب جائحة مرض فيروس كورونا المستجد، والذي على إثره اتجهت الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها إلى فرض حظر للتجمعات بكافة أنواعها لتقليل الإحتكاك البشري وتحقيق التباعد الإجتماعي والبدني اللازمين،  خوفًا من تفشي العدوى بين فئات الشعب، ومن ثم قررت كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بمجمعها المقدس تعليق كافة الأنشطة الكنسية المتنوعة خلال الفترة الحالية وإلى أجل غير مسمى نأمل أن لا يطول كثيرا.


وأضاف البيان أنه حرصا من إيبارشية سمالوط المباركة وعلى رأسها صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس على مشاركة الشعب المبارك ومعايشته لأجواء طقس أسبوع الآلام المقدس والملئ بالنفحات الروحية العميقة والمقدسة خاصة وأنها لاتتكرر مرة أخرى على مدار العام، رأى نيافته أن يقوم منفردآ بصلاة كافة القداسات والطقوس الخاصة بهذا الأسبوع المقدس وإذاعتها جميعها وفي حينها على الشعب من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية على الفيس بوك.


ومن المقرر أن تبدأ هذه الصلوات اعتبارا من قداس أحد الشعانين وانتهاء بقداس عيد القيامة المجيد ومرورآ بصلوات البصخة وقداس خميس العهد والجمعة العظيمة، .وسوف يرأس نيافته خدمة كافة هذه الصلوات بالإشتراك مع إثنين من الآباء الكهنة تم تحديدهما بالإضافة إلى أربعة من الشمامسة تم إبلاغهم أيضًا ليقوموا بأداء الألحان الهامة الخاصة بهذا الأسبوع..


وتابع قائلا، أنه تم التأكيد على جميع المشاركين في الصلوات ان يلتزموا جميعًا بالإقامة الكاملة خلال هذه المدة باستراحات المطرانية وعدم مغادرتها.


جدير بالذكر أن المطرانية لجأت لهذه الإجراءات الخاصة و الإستثنائية كي ما تحقق بقدر الإمكان التواصل والمعايشة عن كثب بينها وبين شعبها المبارك حتى لا يكون هناك فراغ روحي وكنسي وطقسي خلال هذه الفترة المقدسة والمليئة بالطقوس الروحية العميقة والمشبعة..


ونوه البيان أن الجميع يسألون  الرب أن يتحنن علينا وعلى العالم أجمع ويمد يده القديرة ويرفع هذا الوباء الخطر وهذه الجائحة الصعبة محققآ لنا فرحة الشفاء و النصرة بقيامته المجيدة سريعًا بصلوات صاحب القداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية  نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط.



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