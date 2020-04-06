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أخبار البلد

تامر فايز: قرارات الرئيس حفظت الثروة الفندقية والعمالة السياحية من كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:09 م
تامر فايز
تامر فايز
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محمد الاسكندرانى
قال تامر فايز عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشأت الفندقية أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم تؤكد دعم الدولة المباشر لقطاع السياحة لتدفع باستمرار القطاع وعدم إرهاقه من تبعات أزمة فيروس كورونا .

أكد تامر فى تصريح لـ" صدى البلد " ان قرارات الرئيس حققت معادلة متزنة تحقق مصلحة المستثمرين من أصحاب المنشأت السياحية والفندقية و الحفاظ على العمالة السياحية المدربة بالإضافة إلى عدم تضرر الاستثمارات القائمة من إثقالها بالمديونيات نتيجة توقف النشاط السياحي.

أشار عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشأت الفندقية إلى ضرورة النظر لقرابة ٢١٦ فندق سياحي يستخدم مولدات الكهرباء عبر " الجاز أو السولار " منوها بضرورة الأخذ فى الاعتبار دعم الطاقة لهم لتكون منظومة الدعم منصفة مع نظرائهم الذين يستخدمون الطاقة الكهربائية بشكل مباشر .

ووجه الشكر إلى الرئيس السيسي والحكومة على قرارات ساعدت القطاع فى التصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا. 

يذكر أن  السيسى استعرض تداعيات أزمة فيروس كورونا من الناحية الاقتصادية وأصدر 18 تكليفا للحكومة نسبتهم فى التالى : 

استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي

إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر

إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير

توجيه البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية

رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية

توفير قرض مساند لقطاع الطيران بفترة سماح تمتد لعامين 
دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة
سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر
تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر
قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة
الإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي
الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة
حزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة
تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري
تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر
عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة
تقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد
تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير

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