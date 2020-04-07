ترامب يوجه الشكر إلى شركة أبل لهذا السبب

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الشكر إلى شركة "أبل" الأمريكية بسبب إنتاجها لما يقرب من مليون قناع بلاستيكي أسبوعيا للطواقم الطبية.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السماح لسفينة البحرية الأمريكية في نيويورك بأن تصبح مستشفى للمصابين بفيروس كورونا المستجد.





وقال ترامب خلال اجتماع الأزمة اليومي: "توصلنا إلى اتفاق مع شركة 3M لإنتاج 165مليون قناع خلال الأشهر المقبلة".





وأضاف ترامب: "سيتم توزيع مساعدات بمليارات الدولارات للمستشفيات خلال هذا الأسبوع".





وأعلن ترامب عن "تقدم عظيم" في عملية البحث عن علاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





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