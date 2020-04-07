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فن

تعرف على فوائد الكورونا للسيدات مع رضوى الشربيني

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:50 ص
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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اسماء الحسيني
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، جزءا من حلقتها في برنامج (هى وبس)، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، تذكر فيه فوائد فيروس كورونا.

فالبداية ذكرت فوائد الحجر المنزلي للمرأة المتزوجة وذلك يحقق مطالبها بالجلوس مع زوجها أكثر وقت ممكن ".

وأكملت (لو كان بيخونك فمش هيعرف يخرج برة عشان يخونك دلوقتي )

وأضافت أن الان بإمكان الرجل الجلوس مع أولاده وقت أطول للمذاكرة واللعب معهم ومساعدتها أيضا في الأمور المنزلية .

وتابعت أنه أفضل وقت للتقرب من الزوج واحتوائه لوجود الكثير من وقت الفراغ.. كما يجب على المرأه أن تكون دائمًا نظيفه في بيتها لان هذا يقرب الزوج منها اكثر. 

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