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أخبار العالم

ارتداء الكمامات "إجباري" في المغرب بدءا من اليوم

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الحكومة المغربية، إقرار ارتداء الكمامات "إجباريا" على المواطنين، الذين يغادرون منازلهم استثنائيا، ابتداءا من اليوم الثلاثاء. 

وقالت الحكومة المغربية إنها قررت توفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، حيث جمعت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني.

كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة، بدعم من الصندوق الخاص، الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة “كوفيد 19”.

وألزم المغرب، جميع المواطنين بعدم الخروج من المنازل، إلا للضرورة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 
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