AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيف زاهر يقود مبادرة صلح بين أبو ريدة وشوبير

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:47 ص
شوبير - هاني أبو
شوبير - هاني أبو ريدة
Advertisements
إسراء أشرف
قام الإعلامي سيف زاهر، بمبادرة صلح بين هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وأحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد السابق.

ورحب أبو ريدة في مداخله هاتفية عبر برنامج "أون تايم" بضرورة التهدئة، مشيرًا إلى أنه يمد يده للجميع، ولا يستطيع التجاوز في حق أي أحد.

وفي المقابل، استجاب شوبير للمبادرة، قائلًا: "أرحب جدا بالمبادرة وانهاء الخلافات، ويجب أن نمد أيدينا من أجل مصلحة البلد".

وكان شوبير، قد شن هجومًا حادًا على مجلس هاني أبو ريدة، متهمًا الإدارة السابقة بالفشل الذريع، رغم أنه كان في منصب النائب وقتها.

ومن المقرر، أن يتنافس هاني أبو ريدة وأحمد شوبير، على منصب الرئيس، في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قائمة هاني أبو ريدة لـ خوض انتخابات اتحاد الكرة.. تعرف عليها

شوبير يعلن الترشح لرئاسة اتحاد الكرة.. ويؤكد: أبو ريدة "مش بعبع"

حازم إمام يوجه رسالة لـ زاهر وشوبير.. وسيف يكشف عن بديل أحمد فتحي

ترشيحاتنا

حقيقة انتقال كورونا من الحيوان للإنسان.. الطب البيطري يرد.. فيديو

التهاب رئوي وكورونا .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة منصور الجمال

ترامب يوجه الشكر إلى شركة أبل لهذا السبب

بسيطة وسهلة .. 10 أفكار متنوعة لتنظيم الحقائب

صدمة.. مدرب المقاصة: الأهلي عرض 4 لاعبين و15 مليون جنيه مقابل ضم نجم الفريق..فيديو

ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان؟ .. العلماء يجيبون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وسهلة .. 10 أفكار متنوعة لتنظيم الحقائب

وضع زيت السمسم على البشرة يقى من كورونا ..اعرف الحقيقة

ماذا يحدث للجسم عند مضغ الحبهان؟