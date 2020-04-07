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فن

أول تعاون مع محمد رمضان.. شارع أيامي لـ حسن شاكوش تحصد 4.3 مليون مشاهدة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:13 ص
محمد رمضان - حسن
محمد رمضان - حسن شاكوش
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سعيد فراج
حققت أغنية «شارع أيامي» للمطرب حسن شاكوش 4 ملايين و302 ألف مشاهدة، بعد طرحها يوم 1 أبريل عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، فى أول تعاون بين «شاكوش» وبين الفنان محمد رمضان، وهى الأغنية الدعائية لـ مسلسل البرنس. 

"شارع أيامى" غناء مطرب المهرجانات حسن شاكوش وحصدت 3 ملايين مشاهدة فى أول يومين من طرحها. 

وتقول كلمات الأغنية: "على ناصية شارع أيامي .. ساكن مع أحزاني في بيت .. قدام مني ساكنة آلامي ..". 

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.

يذكر أن احدث مسلسلات محمد رمضان، كان "زلزال"، وعرض فى شهر رمضان الماضى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة.
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