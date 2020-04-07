AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

حكاية أنثى أبو الهول .. هل حطم الناصر قلاوون تمثالها؟

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:25 ص
تمثال ابو الهول
تمثال ابو الهول
Advertisements
القسم الثقافي
حكايات تتردد ما بين روايات شعبية تناقلتها الكتب وقصص تاريخية أوردها المؤرخون.  إحدى هذه الحكايات التاريخية ما ورد عن أنثى أبو الهول.

يسلط الضوء على حكاية تمثال أنثى ابو الهول الكاتب إيهاب الحضري في كتابه حواديت المآذن .. التاريخ السري للحجارة. ويقول : في بدايات كتابه" بدائع الزهور" تحدث ابن إياس عن عجائب مصر، فنقل عن الجاحظ قوله إن عجائب الدنيا ثلاثون، من بينها عشرون في مصر وحدها، وتحدث في هذا السياق عن" أبو الهول"، ثم ذكر أنه كان له شبيه عند قصر الشمع بمصر القديمة، لكنه على هيئة امرأة، وكان الناس يسمونه:"سرية أبو الهول"، والسرية في اللغة هى الجارية، وأشار إلى أن أبو الهول كان طلسما للرمال، أى ما يُشبه" العمل السحري"، الذي يمنع الرمل من أن يطغى على الأراضي الطينية، كى لا تفسد صلاحيتها للزراعة، بينما كان تمثال أبو الهول الأنثوي طلسما للمياه، يمنعها من اجتياح أرض مصر وإغراقها! يبدو من الوصف أن تمثال" جارية أبوالهول" كان ضخما، فكيف اختفى بينما ظل التمثال المجاور للأهرامات على حاله؟

ويضيف الحضري : تحدث ابن إياس عن تكسير" صنم" أنثى أبو الهول، وقال:" كسره الناصر محمد بن قلاوون وعمل منه قواعد وأعتاب للجامع الجديد لمّا بناه". لا يمكن تأكيد صحة وجود هذا التمثال، خاصة أن ما ورد في كتب المؤرخين عن مصر القديمة والفرعونية أصبح مجرد حكايات شعبية لا أساس لها من الصحة، وهم معذورون في ذلك لأن حقائق تاريخنا لم تتضح إلا بعدها بقرون، عندما تم فك رموز حجر رشيد، وتظل المشكلة فيمن ينقلون عنها في عصرنا الحديث باعتبارها معلومات مؤكدة، رغم ما بها من أخطاء فادحة، ويكفي أن أضرب مثالا بما ذكره ابن إياس نفسه، نقلا عن مؤرخ آخر هو ابن عبد الحكم، الذي قال إن من ملك مصر من الفراعنة خمسة، هم: طوطيس ابن ماليا( فرعون إبراهيم)، الريان ابن الوليد( فرعون يوسف)، الوليد بن مُصعب( فرعون موسى)، ودارم ابن الريان، بينما نسى اسم الخامس!! ثم بدأ يسرد أهم الأحداث التي وقعت في عصورهم. 

ويتابع : الغريب أنه رغم الاكتشافات الأثرية الحديثة، فإن هناك من يواصل التنقيب في صفحات الكتب القديمة، ويعلن بعدها كشفه المهم، أحدهم وهو أستاذ جامعي شهير خرج قبل فترة ليؤكد أن فرعون موسى لم يكن مصريا، ولو أنه اعتمد منطقا علميا لأمكن مناقشته، لكن تخصصه في الفقه المقارن جعله يعتمد فقط على الاسم الذى تداولته الكتب القديمة، ليؤكد ما أورده المؤرخون أنه كان من خراسان!

ولكن كما يصف الحضري فإن سذاجة التصور السابق لا تنفي حقيقة مؤكدة، هى أن الكثير من المنشآت الإسلامية تضم مُفردات معمارية فرعونية، فقد كانت الآثار المصرية مصدرا أساسيا للحجارة والأعمدة، للسلاطين والأمراء الراغبين في تشييد مساجدهم ومبانيهم. 

ويختم حديثه قائلا : أذكر أنني كنت في زيارة لسور القاهرة الشرقي عقب اكتشافه قبل سنوات، بصحبة عالم الآثار الرحل الدكتور جاب الله علي جاب الله أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الذي أخذ ينبهني إلى كتابات هيروغليفية متناثرة في عدة مواضع بالسور الإسلامي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس لقاء جمال عبد الناصر ومصطفى الحفناوي قبل تأميم قناة السويس.. فيديو

تراخيص ممارسة الدعارة.. حكاية الحوض المرصود وأساطير حراسة الجن فى السيدة زينب

فى ذكرى وفاة محمود مختار.. حكاية تمثال نهضة مصر الذي تحمل نفقاته فقراء المصريين

ترشيحاتنا

صدمة.. مدرب المقاصة: الأهلي عرض 4 لاعبين و15 مليون جنيه مقابل ضم نجم الفريق..فيديو

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-4-2020

بدون خدش وبمكونين فقط من مطبخك.. طريقة تنظيف الطاسة التيفال

حارس ريال مدريد السابق يعلن شفاءه من فيروس كورونا

ماذا يحدث للجسم عند مضغ الحبهان؟

عبد الرحمن مجدي: جددت عقدي على بياض مع الإسماعيلي لمدة 5 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار بيجو peugeot من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

مين أحلى.. يسرا وميساء مغربى تتألقان بفساتين مبهجة.. صور

فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور