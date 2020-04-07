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أخبار العالم

خلال 12 ساعة.. ارتفاع جديد في عدد إصابات كورونا بالسعودية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:17 ص
ارتفاع جديد في عدد
ارتفاع جديد في عدد إصابات كورونا بالسعودية
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 12 ساعة مضت.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض حتى الآن إلى 2752‏ حالة.

فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2163 حالة، فضلًا عن تسجيل 38 وفاة فقط.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت أمس، حظر التجول على مدار 24 ساعة يوميًا في عدد من المحافظات، وذلك للمساعدة في الحد من انتشار وباء كورونا.

وقررت الداخلية السعودية فرض حظر التجول طوال اليوم  في كل من الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف.

إضافة إلى فرض حظر التجول أيضا في جميع أرجاء محافظات جدة والطائف والقطيف والخبر.

واتخذت الداخلية السعودية قرارا بمنع ممارسة أي أنشطة تجارية في المناطق المفروض بها حظر التجول، إلا في المرافق الصحية والصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية.

وأوضحت أنه سيتم السماح في أضيق نطاق للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضروية.
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