خلال 12 ساعة.. ارتفاع جديد في عدد إصابات كورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 12 ساعة مضت.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض حتى الآن إلى 2752‏ حالة.

فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2163 حالة، فضلًا عن تسجيل 38 وفاة فقط.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت أمس، حظر التجول على مدار 24 ساعة يوميًا في عدد من المحافظات، وذلك للمساعدة في الحد من انتشار وباء كورونا.





وقررت الداخلية السعودية فرض حظر التجول طوال اليوم في كل من الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف.





إضافة إلى فرض حظر التجول أيضا في جميع أرجاء محافظات جدة والطائف والقطيف والخبر.



