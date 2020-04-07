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منوعات

خوفا من عدوى كورونا.. مسن يطلق النار على زوجته وينتحر.. تفاصيل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:00 ص
خوفا من عدوى كورونا..
خوفا من عدوى كورونا.. مسن يطلق النار على زوجته وينتحر
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هدير علاء
في حادث مأساوي، أطلق مسن أمريكي في الرابعة والخمسين من عمره النار على زوجته وأرداها قتيلة قبل أن يقدم على الانتحار؛ وأرجعت السلطات المحلية السبب وراء إقدام الزوج على ذلك إلى اعتقاده بالخطأ بأنه وزوجته أصيبا بفيروس "كورونا".

ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحادث وقع في مقاطعة "ويل" بولاية "إلينوي" الأمريكية بداية الشهر الجاري.

وأفاد بيان صادر عن الشرطة المحلية بأن ضباطًا اكتشفوا جثتي الزوجين "باتريك جيسيرنيك" و"شيريل شريفر"، البالغة من العمر 59 عامًا، بعد التوجه إلى منزلهما لتفقد حالتهما يوم الثاني من أبريل الجاري، وتم إعلان وفاتهما في موقع الحادث.

وأوضح المسئولون أن جميع أبواب ونوافذ المنزل كانت مغلقة من الداخل، وكان المنزل مرتبًا، ولم تكن هناك أي دلائل تشير إلى حدوث شجار.

وقال الشخص الذي اتصل بالشرطة للضباط إن عائلة "جيسيرنيك" اتصلوا به وطلبوا منه الاطمئنان عليه بسبب عدم قدرتهم على التواصل معه.

وتشير التقارير الإخبارية إلى أن الزوجة "شريفر" كانت تعاني من ضيق في التنفس، وهو ما يعد أحد أعراض الإصابة بفيروس "كورونا"، وأفادت العائلة بأنها، على حد علمهم، لم تحصل بعد على نتيجة الفحص الطبي للكشف عما إذا كانت مصابة بالفيروس، والذي كانت قد خضعت له قبل يومين من الحادث، وكذلك أشارت العائلة إلى خوف "جيسيرنيك" من أن يكون قد أصيب هو وزوجته بالفيروس.

وأكد تقرير الصحيفة البريطانية أن نتائج فحوصات الزوجين الخاصة بـ"كورونا" جاءت سلبية بعد وفاتهما.
خوفا من عدوى كورونا.. مسن يطلق النار على زوجته وينتحر.. تفاصيل
خوفا من عدوى كورونا.. مسن يطلق النار على زوجته وينتحر.. تفاصيل
خوفا من عدوى كورونا.. مسن يطلق النار على زوجته وينتحر.. تفاصيل
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