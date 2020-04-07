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أخبار العالم

بسبب كورونا.. السلطة الفلسطينية تعزل 3 مناطق موبوءة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:53 ص
عزل 3 مناطق موبوءة
عزل 3 مناطق موبوءة بفلسطين
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صدى البلد
أعلنت السلطات الفلسطينية العزل الكامل لـ 3 قرى تابعة للقدس وبلدة في رام الله، كونها مناطق موبوءة، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد فيها.

وأكد مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، أن قرار العزل جاء فى قرى بدو وقطنة والجديرة شمال غربي القدس، وبلدة بيتونيا في رام الله، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة ضمن سلسلة إصابات سجلت الأيام الماضية.

وأعلنت محافظ رام الله ليلى غنام، إغلاقًا كاملًا للمناطق الموبوءة، ولوحت بعقوبات على المخالفين تتخطى مجرد حجز مركباتهم، وطبق هذا التشديد في جميع الأراضي الفلسطينية منذ الأمس.

 وتعاني السلطة من ارتفاعات عددية بالعشرات، منذ أيام قليلة، مع بدء عودة العمال الفلسطينيين إلى المناطق، بعدما كانت تسجل ارتفاعات عددية بسيطة كل عدة أيام.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، بتسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 252 إصابة حتى وقت ظهر الأمس، وهو عدد مرشح للارتفاع أثناء المساء والليل.
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