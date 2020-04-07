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أخبار العالم

السعودية تغلق مركزين للتسوق بعد اكتشاف حالات كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أغلقت السلطات السعودية مركزين للتسوق في مدينة جدة، بعدما جرى التأكد من وجود إصابة بكورونا في المكانين الواقعين بمنطقة فيحاء، وفق ما ذكرت صحيفة  اليوم السعودية.

أغلقت أمانة محافظة جدة مركزين للتسوق في مدينة جدة من بينها أحد المراكز الكبرى للتسوق في حي الفيحاء ،بعد تأكيد تسجيل حالتين بفايروس كورونا كوفيد – 19. 

طالبت الأمانة الجميع ممن زار الموقعين خلال الأسبوعين الماضيين من تاريخه، التوجه إلى أقرب منشأة صحية في حال ظهور أعراض تنفسية، أو الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (937) .

من جانبه أوضح وكيل الأمين لبلديات المحافظات المهندس سعيد القرني بأن بلديات المحافظات تعمل على مواصلة الأعمال المكثفة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مكافحة فيروس كورونا وحماية السكان من خطر انتشار العدوى.

أضاف بأن بلديات المحافظات جندت جميع طاقاتها منذ بداية الأزمة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث يبلغ عدد المراقبين284مراقبا و 1763 عاملا، قاموا بتنفيذ 11677 جولة رقابية 5587 جولة اصحاح بيئي، مستخدمين 445 معدة وألية مختلفة ساهمت في تطهير وتعقيم 6141 موقعا، مبينًا أن "منع التجول" تمنح فرصة أكبر لتكثيف الجهود البلدية في كافة أحياء جدة مطالبا ً سكان جدة باتباع الاشتراطات الوقائية بالبقاء في المنزل قدر الامكان .

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