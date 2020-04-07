حورية بحر حقيقية.. شاهد فتاة تنفق آلاف الدولارات لتتحول إلى نصف سمكة.. فيديو وصور

منذ الصغر سببت حورية البحر هوسًا لدى كثير من الأطفال، حتى أقدمت تلك الطالبة الأمريكية على إنفاق آلاف الدولارات لكى تصبح حورية بحر حقيقية، وتبدو مثل أميرة ديزني "ارييل" -الشخصية الكرتونية.





واستلهمت «كورين هينتون» 22 سنة أزياءها الجديدة وصفاتها المزدوجة من الشخصية الكرتونية آرييل، حيث أنفقت ما لا يقل عن 3000 دولار لامتلاك أزياء حورية البحر ولكي تتمكن من عيش "حياة مزدوجة" مثل حوريات البحر في ولاية بنسيلفانيا.





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الغريب أنها أمضت مئات الساعات في بركة تتعلم كيف تسبح بزعانف تشبه الأسماك، وتبدو الآن وكأنها واقعية لدرجة أنها تستخدم هوسها لكسب المال، كممثلة في حفلات أعياد ميلاد للأطفال.





وتقول كورين وفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية، إنها مهووسة منذ صغرها بحوريات البحر وكانت تحلم دائما بأن تصبح مثل شخصية ديزني الكرتونية آرييل عندما كانت في السابعة من عمرها.





وتقضي طالبة الدراسات البيئية كورين الآن وقت فراغها في ارتداء زي حورية البحر بل وتلتقي حتى مع مهووسين آخرين متشابهين في التفكير، حيث يسبحون معًا في ينابيع المياه العذبة ويتجولون لالتقاط الصور، وقد كلفها الذيل فقط حوالي 1000 دولار بمفرده.