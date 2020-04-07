محمد النني يضع شرطا للموافقة على البقاء مع بشكتاش





كان محمد النني انتقل إلى صفوف بشكتاش خلال الصيف الماضي، قادما من آرسنال لمدة موسم، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.





وذكرت تقارير تركية، أن محمد النني اشترط على إدارة بشكتاش الحصول على جميع مستحقاته السابقة، للموافقة على شرائه نهائيا من نادي آرسنال.





وشارك محمد النني مع بشكتاش في 19 مباراة في الدوري التركي هذا الموسم، صنع خلالهما هدفين.





يذكر أن الاتحاد التركي، أعلن مؤخرا، إيقاف مسابقة الدروي التركي لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وضع الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال المعار إلى بشكتاش التركي شرطا، للموافقة على البقاء مع الفريق التركي، خلال الموسم المقبل.