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تعليم

البحوث الفلكية تدعو المصريين لمشاهدة القمر العملاق اليوم

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نهلة الشربيني
دعا الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المصريين وهواة الفلك للاستمتاع بمشاهدة ظاهرة جميلة اليوم الثلاثاء، وهي أجمل قمر عملاق في عام 2020.

وأكد القاضي في بيان، أن بدر شهر شعبان لعام 1441 يكتمل في الساعة 4:35 من فجر غدٍ الأربعاء 8 أبريل 2020م بتوقيت القاهرة، وبذلك سيبدو أكبر من حجمه المعتاد، وبالتالي ألمع من حالته المألوفة.

اوضح أن هذه الظاهرة تسمى القمر العملاق والتي قد تتكرر أكثر من مرة خلال السنة الواحدة، حيث إنها حدثت هذا العام خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، موضحا أن هذه المرة ستكون الأجمل والألمع خلال عام 2020م.

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وأشار إلى أنه على الرغم من أنه يطلق عليه اسم القمر العملاق الوردي، فإن ضوء القمر لن يكون ورديًا بالفعل، وبالرغم من أن القمر سيبدو عملاقا طوال الليل إلا أن ذروته ستكون في التوقيت المذكور عاليه في ظاهرة تسترعي الانتباه وتجتذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.
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