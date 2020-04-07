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محافظات

مدير أمن الغربية يتفقد مركز أورام طنطا للإشراف على عمليات تنظيم دخول المترددين.. صور

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:32 م
صدى البلد
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أحمد على

أجرى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اليوم جولة تفقدية ميدانية للإشراف على عمليات تنظيم دخول المترددين من المرضى والمواطنين لمنع كل صور التكدس والتجمعات ومنع الطوابير والزحام أمام المركز لوقاية المترددين من أخطار تفشي وباء "كورونا المستجد".

وأصدر مدير الأمن توجيهاته إلى مساعديه بضرورة تكثيف جميع الخدمات الشرطية لتنظيم عمليات دخول المترددين يوميا للمركز، ومنع التكدس، والتخفيف من معاناة المترددين، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وباشر مدير الأمن أعمال توزيع الكمامات الطبية المجانية، على المترددين المتواجدين أمام المركز، لحمايتهم وحفاظا على الصحة العامة للجميع.

كان مدير أمن الغربية، انتقل للمركز، بمرافقة العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، بعد تلقى شكوى من مركز الأورام بالتجمعات، وعدم تنسيق المواطنين لتأمين حياتهم فى الوقت الجاري.

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