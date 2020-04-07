ننشر توصيات وزارة الزراعة لمزارعي العنب.. فيديو

قدمت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، التوصيات الفنية الشهرية، وذلك ناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتحت إشراف الدكتور علاء عزوز (رئيس قطاع الإرشاد الزراعي) بوزارة الزراعة.





وفي هذه السطور ننشر التوصيات الفنية الشهرية لشهر أبريل الخاصة بحدائق العنب:





أهم العمليات:





1-الاستمرار في التطويش للأفرع الرئيسية والأفرع الثانوية عندما يصل طولها إلى (30- 50 سم).





2-التخلص من الحشائش الموجودة بالمزرعة.





3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والتعفير ضد البياض الزغبي حسب توصيات برنامج المكافحة الموصي به من وزارة الزراعة.





4-الاستمرار في إزالة السرطانات، وتربيط الفروع ورفعها على السلك باستخدام البلاستيك.





5-زيادة عدد الخراطيم إلى خرطومين بدلا من خرطوم واحد في حالة التنقيط.





التسميد:

في حالة الري بالتنقيط:

ـ الرية الأولى: يضاف 2 لتر حامض هيوميك أسد للفدان.

- الرية الثانية: 3 كجم نترات كالسيوم للفدان.

ـ الرية الثالثة: 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.

- الرية الرابعة: يضاف 3 كجم سلفات نشادر للفدان.

- الرية الخامسة: يضاف 4 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19 للفدان.

- الرية السادسة: يضاف 4 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان.





التسميد الورقي:

- يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر ويتم كالآتي:

350 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 جم منجنيز مخلبي + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 50 جم سلفات نحاس + 200 جم يوريا.



