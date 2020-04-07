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أخبار العالم

أمير الكويت وسلطان عُمان يبحثان المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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أ ش أ
بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، والإجراءات الاحترازية التي اتخذها البلدان لمنع انتشاره.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير الكويت من سلطان عُمان، جرى خلاله استعراض العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.
وأعرب أمير الكويت عن خالص شكره وتقديره لهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، فيما تمنى سلطان عُمان لأمير الكويت موفور الصحة والعافية، وللكويت المزيد من التقدم والازدهار.

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