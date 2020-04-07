بعد تعرضها للتحرش.. تعرف على المذيعة المصرية بـ BBC نسمة سعيد

تقدمت المذيعة نسمة سعيد، مقدمة برنامج بتوقيت مصر بقناة bbc عربي والمقيمة في لندن، بشكوى ضد اللبناني لؤي إسماعيل، مسئول إعداد البرامج العربية، لمحاولته التحرش بها، وقررت إدارة القناة وقفه عن العمل.





وتقدم الإعلامية نسمة السعيد، برنامج "بتوقيت مصر" على شاشة "BBC عربي"، وهو برنامج يبث كل خميس فى السابعة بتوقيت جرينتش ، ويناقش قضايا مصرية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والفنية، ويتجول في المحافظات والمناطق لينقل صورة عن الحياة المصرية اليومية.





يذكر أن نسمة السعيد، كانت تعمل مذيعة في قطاع الأخبار في التليفزيون المصري، لكنها حصلت على إجازة رسمية من العمل بقطاع الأخبار التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لتخوض التجربة الجديدة من خلال قناة BBC .



