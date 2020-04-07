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مرأة

للعناية بالبشرة.. 6 طرق سهلة للتخلص من الرؤوس السوداء

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر مشاكل البشرة من أكثر ما يصيب المرأة بالقلق والتوتر، وخاصة ما يرتبط منها بآثار حب الشباب والرؤوس السوداء، وكشفت الدكتورة وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة عن أسباب الرؤوس السوداء والتي تشمل:

_ زيادة إفراز الزيوت بالبشرة الدهنية .
_ تراكم البكتيريا والجلد الميت .
_ عدم العناية بتنظيف الوجه بالطريقة الصحيحة .
_ التغيرات الهرمونية بالجسم .
_ استخدام مستحضرات التجميل باستمرار وعدم إزالتها بشكل صحيح .
_ التعرق الزائد .
_ اخذ بعض الادوية مثل ( حبوب منع الحمل ) .

وأوضحت الدكتورة وسام سوقية، أن هناك طرق وعادات للتخلص من الرؤوس السوداء تتمثل في التالي:

_ شرب الماء بكثرة والتقليل من الكافيين .
_ اتباع نظام غذائي صحي بعيد عن الشوكولا والمكسرات والوجبات السريعة والاطعمة المليئة بالدهون .
_ تقليل استخدام المكياج وإزالته قبل النوم .
_ استخدام غسول مخصص للرؤوس السوداء يوميًا مرة الصبح ومرة المسا .
_ استخدام واقي شمسي .
_ تنظيف بالبشرة بالبخار او عن طريق ماسكات .
_ تقشير البشرة مرة بالأسبوع لتقليل الرؤوس السوداء .
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