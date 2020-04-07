الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإعلام المواطنين بآليات صرف دعم العمالة غير المنتظمة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وجود بعض الشائعات التى استبقت إجراءات الدولة بمنح العمالة غير المنتظمة دعما شهريا لتضليل المواطنين، ووجه الجهات التنفيذية من الحكومة بإعلام المواطنين بتوجيهات آلية صرف دعم العمالة غير المنتظمة.
وقال الرئيس السيسي، في كلمته اليوم، الثلاثاء، إنه لا مصلحة للدولة في إخفاء الحقائق المتعلقة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأمور لا تزال تحت السيطرة فيما يتعلق بمواجهة أزمة كورونا، وشدد أن وزارة الداخلية قادرة وحدها على تطبيق إجراءات حظر حركة المواطنين، مضيفا أن شائعات استبقت إجراءات الدولة بمنح العمالة غير المنتظمة دعما شهريا لتضليل المواطنين.
وأكد الرئيس السيسي أنه يجب على المواطنين الالتزام بإجراء الوقاية، خاصة في وسائل النقل، مشيرا إلى أنه لابد من توخي الحذر من جانب المواطنين للحفاظ على صحتهم وبلادهم.
كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين لمراعاة كل أساليب الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال : أدعو المواطنين لمزيد من الاستجابة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة في وسائل النقل، داعيا المواطنين لمزيد من الحرص وعدم التعامل بلامبالاة.
وحذر السيسي من محاولات التشكيك في قدرات الدولة وبث الشائعات للنيل من قدرات الحكومة وخلق تجمعات تمثل بؤرا للعدوى.
وقال إن هناك محاولات لبث الشائعات للنيل من الدولة وخلق تجمعات تمثل بؤرا للعدوى بفيروس كورونا أمام البنوك ومكاتب البريد وغيرها.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة والحكومة قادرة على مواجهة أزمة فيروس كورونا محذرا من محاولات التشكيك.
وقال الرئيس السيسي : يجب التحلي بالوعي اللازم أمام محاولات التشكيك في قدرات الدولة على مواجهة التحديات.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير والعرفان لجميع أجهزة الدولة على الجهد المبذول ليس فقط من القوات المسلحة وإنما منها جميعا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
كما وجه الرئيس السيسي -خلال تفقده عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة كورونا اليوم الثلاثاء- الشكر أيضا على النجاحات المحققة حتى الان، داعيا للمزيد من الجهد والاجراءات والتفهم لمطالب هذه المرحلة التى نجابهها.
وخاطب الرئيس الشعب المصري بقوله "دائما في كل مرحلة صعبة لم أتكلم أو أطلب إلا وجدت المصريين موجودين، وهذه النقطة التى دائما منذ توليتي للمسوؤلية ومن قبلها دائما أقول أنا لست لوحدي وإنما نحن مع بعضنا البعض".