الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإعلام المواطنين بآليات صرف دعم العمالة غير المنتظمة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على وجود بعض الشائعات التى استبقت إجراءات الدولة بمنح العمالة غير المنتظمة دعما شهريا لتضليل المواطنين، ووجه الجهات التنفيذية من الحكومة بإعلام المواطنين بتوجيهات آلية صرف دعم العمالة غير المنتظمة.









وقال الرئيس السيسي، في كلمته اليوم، الثلاثاء، إنه لا مصلحة للدولة في إخفاء الحقائق المتعلقة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأمور لا تزال تحت السيطرة فيما يتعلق بمواجهة أزمة كورونا، وشدد أن وزارة الداخلية قادرة وحدها على تطبيق إجراءات حظر حركة المواطنين، مضيفا أن شائعات استبقت إجراءات الدولة بمنح العمالة غير المنتظمة دعما شهريا لتضليل المواطنين.





وأكد الرئيس السيسي أنه يجب على المواطنين الالتزام بإجراء الوقاية، خاصة في وسائل النقل، مشيرا إلى أنه لابد من توخي الحذر من جانب المواطنين للحفاظ على صحتهم وبلادهم.



