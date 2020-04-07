AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للوقاية من فيروس كورونا.. الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي بالماء والصابون

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:31 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
لوقاية نفسك من فيروس كورونا المستجد يجب الالتزام بغسل يديك بشكل متكرر بالصابون والماء، على ألا تقل مدة الغسل عن 20 ثانية وإذا لم يتوفر الماء والصابون، فاستخدم معقمًا كحوليًا لليدين يحتوي على كحول بنسبة 60% على الأقل.

وعرض موقع مايو كلينك الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي، من خلال اتباع هذه الخطوات:

- بلل يديك بماء نظيف جاري، سواء أكان دافئًا أو باردًا.

- ضع الصابون وافركه جيدًا حتى يكوِّن رغوة.

- بعد ذلك، ينبغي فرك اليدين بشدة لمدة 20 ثانية على الأقل. تذكر فرك يديك بالكامل جيدًا، بما في ذلك ظهر اليدين والرسغين وبين الأصابع وتحت الأظافر.

- ينبغي شطف اليدين جيدًا، ثم جفِّف يديك بمنشفة نظيفة أو بالهواء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د. مجدى بدران يكتب: غسل الأيدى يقى من 250 مرضا والكورونا أيضا

اقتل الجراثيم .. احمِ نفسك من كورونا بـ هذه الطريقة

مش أقل من 20 ثانية.. الطريقة الصحيحة لغسل اليدين للوقاية من كورونا

تعرف على أبرز 4 شائعات حول كورونا

كيف يتم علاج مصابى فيروس كورونا؟

لمواجهة كورونا .. 3 أعراض خفية .. وماذا يفعل بـ الجسم .. وفوائد الحلبة في رفع المناعة

ترشيحاتنا

مدرب الأهلي السابق يكشف حقيقة تولي أحمد فتحي منصبا في القلعة الحمراء

اتحاد الكرة يرد على مرتضى منصور بشأن إلغاء الدوري بعد 14 أبريل

الابن الثاني لـ الملكة إليزابيث.. ضحية اغتصاب الأمير أندرو تصاب بفيروس كورونا ..صور

قرار جديد لـ البنك المركزى يدخل السعادة على المتعاملين مع القطاع المصرفي

منظمة الصحة العالمية تعترف: عجز العالم ونجح الشلولو.. فيديو

رئيس الأركان: شركات القوات المسلحة تسابق الزمن لإنتاج مواد مكافحة الوباء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض الناعم .. هنادي مهنا بإطلالة تبرز جمال أنوثتها رفقة خطيبها

بعد تصدره تريند جوجل.. طريقة عمل بسكوت الـ 10 دقائق خطوة بـ خطوة

عشان متروحيش للدكتور .. 5 نصائح للأمهات للتعامل مع الطفل بعد الولادة مباشرة