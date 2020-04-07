للوقاية من فيروس كورونا.. الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي بالماء والصابون

لوقاية نفسك من فيروس كورونا المستجد يجب الالتزام بغسل يديك بشكل متكرر بالصابون والماء، على ألا تقل مدة الغسل عن 20 ثانية وإذا لم يتوفر الماء والصابون، فاستخدم معقمًا كحوليًا لليدين يحتوي على كحول بنسبة 60% على الأقل.
وعرض موقع مايو كلينك الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي، من خلال اتباع هذه الخطوات:
- بلل يديك بماء نظيف جاري، سواء أكان دافئًا أو باردًا.
- ضع الصابون وافركه جيدًا حتى يكوِّن رغوة.
- بعد ذلك، ينبغي فرك اليدين بشدة لمدة 20 ثانية على الأقل. تذكر فرك يديك بالكامل جيدًا، بما في ذلك ظهر اليدين والرسغين وبين الأصابع وتحت الأظافر.
- ينبغي شطف اليدين جيدًا، ثم جفِّف يديك بمنشفة نظيفة أو بالهواء.
وعرض موقع مايو كلينك الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي، من خلال اتباع هذه الخطوات:
- بلل يديك بماء نظيف جاري، سواء أكان دافئًا أو باردًا.
- ضع الصابون وافركه جيدًا حتى يكوِّن رغوة.
- بعد ذلك، ينبغي فرك اليدين بشدة لمدة 20 ثانية على الأقل. تذكر فرك يديك بالكامل جيدًا، بما في ذلك ظهر اليدين والرسغين وبين الأصابع وتحت الأظافر.
- ينبغي شطف اليدين جيدًا، ثم جفِّف يديك بمنشفة نظيفة أو بالهواء.