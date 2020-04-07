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أخبار البلد

جاهزون لكل السيناريوهات ولا مساس بالرواتب.. 17 رسالة من الرئيس السيسي لـ المصريين حول كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:17 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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صدى البلد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تقديم العون للدول الشقيقة الهدف منه تقديم التضامن مع تلك الدول في ظل محنة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس السيسي اليوم:" العالم يعاني وبعض الدول تعاني بقسوة  والدعم هنا مهم حتى وإن كان الدعم رمزيا ونحن نقدم المزيد من الدعم".

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وننشر أبرز رسائل الرئيس لـ"المصريين" :
نتضامن مع الدول الشقيقة بتقديم العون في ظل محنة انتشار فيروس كورونا
أتمنى الشفاء العاجل إلى بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا
مستعدون لكل السيناريوهات 
6 مستشفيات جاهزة للافتتاح بطاقة 1200 سرير
قرارات اقتصادية للتخفيف من آثار فيروس كورونا على الاقتصاد
حصر المصانع التى طلبت العمل بنظام الورديات
منحة 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة فيروس كورونا
منحة للعمالة غير المنتظمة 500 جنيه لمدة 3 أشهر
لن نترك إنسانا يحتاج لمساعدة..ونعمل على توفير مختلف السلع
توسعوا في توزيع الكمامات على المواطنين حتى ولو بالمجان
مدى حرصكم سينعكس على مستقبل البلد وشبابها وأحفادها
اطالب القطاع الخاص بعدم تسريح العمالة بسبب أزمة كورونا
مش عايزين ناخد إجراء أكثر حدة
أوعوا تقفلوا .. جهزوا نفسكم وأنا معاكم والدنيا هتبقى أحسن
لا مساس برواتب العاملين بالدولة بسبب فيروس كورونا
أعداء الوطن يستهدفون النيل من معنويات المصريين والتشكيك في الدولة

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