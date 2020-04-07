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أخبار البلد

المنشآت السياحية: تقديم الوجبات والمستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية مجانا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:31 م
المنشات السياحية
المنشات السياحية
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محمد الاسكندرانى
أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن الظروف الاقتصادية التى تعانى منها المنشآت السياحية، من انخفاض إيراداتها؛ نتيجة قرارات مجلس الوزراء بحظر التجمعات، وفرض حظر التجوال كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أنها لم تتوانَ عن مواصلة دعمها لجميع المبادرات المجتمعية الإنسانية تجاه المجتمع.

وقال "المصري"، فى تصريحات صحفية، إن المنشآت والمطاعم السياحية يقدمون ملحمة وطنية وإنسانية رائعة تجاه المجتمع فى هذه الظروف الحالكة ومساهماتهم فى رفع المعاناة عن المواطنين وكذلك دعم المستشفيات فيما تحتاجه من مستلزمات طبية ووجبات جاهزة سواء للأطباء وهيئات التمريض والمرضى.

وأضاف رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن هناك العديد من أعضاء الغرفة يسطرون هذه الملحمة عبر أعمالهم، برعاية 6 مسشفيات التى تم تخصيصها للعزل والحجر الصحى وتقديم 1000 وجبة جاهزة، وكذلك الدعم اللوجستي بالتنسيق مع مؤسسة "مصر الخير" بتقديم أكثر من 120 ألف من معدات ومستلزمات طبية، على أن تتولى المؤسسة توزيعها على المستشفيات المخصصة للعزل والحجر الصحى التى أشادت بهذا التعاون عبر صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى وأكدت إنها مشاركة اجتماعية حقيقية لمواجهة الأزمة الحالية.

وأوضح أن شركة "برجر كنج" قامت أمس، الإثنين، بتقديم 80 وجبة لمستشفى حميات إمبابة، كما أنها ستقوم يوم الخميس المقبل 9 أبريل الجاري بتقديم وتوزيع  250 وجبة لمستشفى حميات العباسية.

وأشار إلى أن شركة "كنتاكى" قامت بتقديم الوجبات اليومية لأطقم العاملين بمستشفى شبرا العام، ومستشفى الدمرداش الجامعى التابع لجامعة عين شمس، فى إطار دعمها للجهود التى تقوم بها الأطقم الطبية بهذه المستشفيات تجاه المرضى والذين يستحقون لقب "الجيش الأبيض".

وألمح رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن مجموعة محلات توينكى أعلنت مبادرة مماثلة فى توجيه الشكر للأطباء وقررت منحهم  خصمًا 50 % على كافة منتجاتها بموجب كارنيه نقابة الأطباء.

واختتم  عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، تصريحاته، مؤكدًا أن أعضاء الغرفة يشاركون فى صناعة هذه الملحمة الإنسانية الرائعة التى تؤكد أن المصريين يستطيعون عبور الأزمات والمشاكل التى تواجههم من خلال التراحم والتعاطف فيما بينهم.
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