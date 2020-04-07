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فن

لاميتا فرنجية تطل على جمهورها بالروب الأبيض.. صور

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:47 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

لاميتا ظهرت في الصورة وهي داخل غرفة نومها ترتدي روبا أبيض، وتحتسي كوبا من القهوة، وتركت شعرها الأسود منسدلا بطريقة مميزة.


يذكر أن الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية شاركت مع الفنان تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".


وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها  لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.

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