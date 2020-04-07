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ديني

وزير الأوقاف ينهي خدمة عامل بأوسيم فتح المسجد لصلاة المغرب جماعة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:33 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة العامل إبراهيم خالد محمد أحمد بسبب فتح مسجد علي بن أبي طالب - بقرية الزاوية - مركز أوسيم وأداء صلاة المغرب يوم الأحد جماعة في المسجد، مع تواجد العامل المذكور بالمسجد أثناء صلاة الجماعة. 

وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وتؤكد وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور منها:

ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.. وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني  كما أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.. وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة.
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