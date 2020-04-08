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منوعات

كيف تتعامل مع طفل الاحتياجات الخاصة حال إصابته بـ كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

يحتاج الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية بجميع فئاتهم سواء أطفال الإعاقة العقلية أو التوحد او متلازمة داون،  لمعاملة خاصة في توجيه الإرشادات والتعليمات لهم وخاصة أطفال التوحد .


وفي حال أصيب أحدهم بفيروس كورونا  فسوف يحتاج معاملة خاصة سواء من الأهل إذا تم عزله في البيت أو من قبل الأطباء إذا تم عزله في المستشفى، حيث تكمن المشكلة في  الصعوبة في التزامه بعدم وضع اليد على وجهه وبغسل اليدين بشكل مستمر وبلبس الكمامة والجوانتي أثناء الخروج خاصة أطفال التوحد، حيث لا يقبلون التغيير بسهولة.


وفي هذا السياق  يوضح عبدالرحمن خليل أخصائي التخاطب أنه يجب على الأهل والأطباء مراعاة ذلك عند التعامل معهم، حيث يجب مساعدتهم في غسل اليدين وتعزيز ذلك من خلال إعطائهم مكافأة على ذلك، حيث من الممكن ايضًا وضع صور تحث على غسل اليدين.


ويقول أخصائي التخاطب في حديثه لموقع "صدى البلد" ، أنه يجب على أسرة  هؤلاء الأطفال تعقيم العابهم باستمرار ولو عن طريق اللعب معهم، ولكن يجب الحذر وإبعاد المعقمات مثل الكلور او الكحول بعيدًا عن متناول أيديهم حتى لا يشربونها.


ويفيد عبد الرحمن ، أنه على الأسرة أن تحاول شراء  كمامة او جوانتي بلون او شكل محبب لهم حتى يتقبلوا ذلك، ومن الممكن تلبيس الدبدوب او الدمية التي معهم كمامة في محاولة لتشجيعهم على ذلك.


وينصح أخصائي التخاطب الأسر أن تكون التعليمات بصورة مبسطة جدا، من خلال تقديم المساعدات الجسدية واللفظية لتوصيل  المعلومة لهم.


ويوضح عبدالرحمن أنه  في حال وضعهم في مشفى يفضل  أن يكون معهم مرافق باستمرار ولا يتركهم  وحدهم، لافتًا إلى انه انا تاخذ معهم الالعاب التي يحبوها، مع تعقيمها باستمرار.

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