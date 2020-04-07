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مرأة

بـ الأبيض الناعم .. هنادي مهنا بإطلالة تبرز جمال أنوثتها رفقة خطيبها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:28 م
هنادى مهنا وأحمد
هنادى مهنا وأحمد خالد صالح
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نهى هجرس
نشر الفنان أحمد خالد صالح، صورة جديدة له رفقة خطيبته الفنانة هنادى مهنا، ومجموعة من الأصدقاء وذلك من خلال صفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "الفيسبوك".

وأطلت بها الفنانة هنادى مهنا، بجمبسوت أنيق ومميز باللون الأبيض، ومطعم بالفصوص اللامعة باللون الفضي التى تتناسب مع إطلالتها وتبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هنادى مهنا فى الماكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال أنوثتها، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى التى تبرز جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط بسيط ومميز لأطلالتها.
بـ الأبيض الناعم .. هنادي مهنا بإطلالة تبرز جمال أنوثتها رفقة خطيبها
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