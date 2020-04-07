بـ الأبيض الناعم .. هنادي مهنا بإطلالة تبرز جمال أنوثتها رفقة خطيبها





وأطلت بها الفنانة هنادى مهنا ، بجمبسوت أنيق ومميز باللون الأبيض، ومطعم بالفصوص اللامعة باللون الفضي التى تتناسب مع إطلالتها وتبرز جمالها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هنادى مهنا فى الماكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال أنوثتها، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى التى تبرز جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط بسيط ومميز لأطلالتها.