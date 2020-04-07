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برلمان

بالرغم من كورونا.. برلماني: الدولة تسعى لدعم سكان العشوائيات ومحدودي الدخل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:54 م
أحمد أيمن

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن توجيهات الرئيس السيسي للانتهاء من وحدات الإسكان الاجتماعي وإسكان المناطق المتضررة على الرغم من تداعيات فيروس كورونا، دليل على قوة الاقتصاد المصري، وسعي الدولة لدعم سكان العشوائيات ومحدودي الدخل تحت أي ظرف.


وأوضح مخاليف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توجيهات الدولة بقيادة الرئيس السيسي في هذا الملف ليست وليدة اللحظة، حيث بدأت منذ 2014 ببناء 15 مدينة جديدة في الإسكندرية ودمياط والعلمين والبحر الأحمر وغيرها، بجانب بناء وحدات إسكان اجتماعي داخل هذه المدن والمحافظات المختلفة حتى بالعاصمة الإدارية الجديدة تم بناء وحدات إسكان لتغطية محدودي الدخل والأسر الفقيرة.


وفيما يخص الإسكان البديل، أكد النائب أن الهدف منه هو القضاء على العشوائيات والمناطق السكنية غير الآمنة بتوفير بدائل لأهالي هذه المناطق، كجزء من خطة الدولة للاستثمار العقاري وتطوير الأحياء والمناطق السكنية كما حدث في الأسمرات وأهالينا.


وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه في قراراته الأخيرة، بالإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي والانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.

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