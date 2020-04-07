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رياضة

الأهلي يواصل تعقيم مقراته وفروعه لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرصت الإدارة التنفيذية للأهلي علي القيام بتعقيم وصيانة المقر الرئيسي وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد خلال الفترة الحالية ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

ويتابع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي أعمال الصيانة والتعقيم بشكل دوري.

وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة  محمود الخطيب، إغلاق فروع الأهلي الثلاثة (الجزيرة – مدينة نصر – الشيخ زايد)  للحفاظ على سلامة أعضاء النادي والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التي تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس «كورونا» الذي داهم العالم في الفترة الأخيرة. 
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