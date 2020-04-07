الأهلي يواصل تعقيم مقراته وفروعه لمواجهة فيروس كورونا

حرصت الإدارة التنفيذية للأهلي علي القيام بتعقيم وصيانة المقر الرئيسي وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد خلال الفترة الحالية ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.





ويتابع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي أعمال الصيانة والتعقيم بشكل دوري.



