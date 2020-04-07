حمادة هلال يثير الجدل بسبب صباع محشي.. التفاصيل

نشر الفنان حمادة هلال صورة علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهر حمادة هلال في الصورة و في يده "صباع محشي"





وعلق حمادة هلال علي الصورة قائلا: اقوي صباع محشي في مصر.





من جهة أخرى، روج الفنان حمادة هلال لأحدث أغانيه التي تحمل اسم متونسين ببعض ونشر فيديو له عبر حسابه على "إنستجرام".





وكتب حمادة أغنية متونسين ببعض قريبا إن شاء الله حصريا على mbc مصر".





وكان قد شارك الفنان حمادة هلال فى حملة التوعية ضد فيروس كورونا، بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.



