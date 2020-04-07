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رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم .. عقد فتحي وإكرامي مستمر .. وتولي الجوكر منصب في القلعة الحمراء

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:35 م
احمد فتحي
احمد فتحي
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عمرو ابوبكر
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي وجاءت كالآتي:

أعلن النادي الأهلي رحيل نجم الفريق أحمد فتحي عقب انتهاء تعاقده مع الفريق في نهاية هذا الموسم، برغبة اللاعب ودون أي جدل أو منازعات.

تسود حالة من الترقب الشديد داخل النادي الأهلي انتظارًا لموقف الفريق الأول للكرة من القرارات التي أصدرها أغلب لاعبي العالم بتخفيض رواتبهم في الفترة الحالية بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومن بينها إيقاف النشاط الرياضي والمسابقات المحلية والقارية.

علق محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار أحمد فتحي بعدم تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء الذي ينتهي الموسم الجاري.

أعلن جوزيه بيسيرو مدرب النادي الأهلي السابق خروجه من الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد قضائه 14 يوما بداخل الحجر الصحي.

كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " آخر تطورات إقامة مباراتى الدور قبل النهائى من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد انتشار فيروس كورونا الخطير .
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