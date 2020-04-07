أخبار النادي الأهلي اليوم .. عقد فتحي وإكرامي مستمر .. وتولي الجوكر منصب في القلعة الحمراء

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي وجاءت كالآتي:





أعلن النادي الأهلي رحيل نجم الفريق أحمد فتحي عقب انتهاء تعاقده مع الفريق في نهاية هذا الموسم، برغبة اللاعب ودون أي جدل أو منازعات.





تسود حالة من الترقب الشديد داخل النادي الأهلي انتظارًا لموقف الفريق الأول للكرة من القرارات التي أصدرها أغلب لاعبي العالم بتخفيض رواتبهم في الفترة الحالية بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومن بينها إيقاف النشاط الرياضي والمسابقات المحلية والقارية.



