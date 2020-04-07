تأكيدا لانفراد "صدى البلد" .. إصابة رئيسة تحرير مدى مصر وشقيقتها بكورونا وإجراء التحاليل في مستشفى بالمعادى

نشر موقع " مدى مصر أمس الاثنين بيان تكذب لما نشره موقع صدى البلد وبعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصابة رئيسة تحرير موقع مدى مصر بفيروس كورونا.





وتأكيدا لما نشره موقع "صدى البلد" أمس ، أكدت مصادر مطلعة داخل مستشفى "س الدولى" بالمعادى في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن جيهان عطالله شقيقة رئيسة التحرير موقع مدى مصر " لينا عطالله" ، تجري بعض التحاليل الخاصة بفيروس كورونا.





وأكدت المصادر أن التحاليل كانت ايجابية وكانت شقيقتها متواجدة مع لينا عطالله رئيسة التحرير ووالدتها داخل المنزل، وهى تحمل المرض دون أن تعرف، فضلا عن إصابة رئيسة التحرير أيضا. كما أشارت المصادر إلى أن إجراء شقيقة رئيسة التحرير كان بشكل غير رسمي وليس بالطرق التي يتم اتباعها من جانب وزارة الصحة.





وكان موقع "صدى البلد" قد نشر أمس أن أحد المصادر المقربة لرئيسة تحرير موقع مدى مصر أكد إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أن سبب العدوى نتج من مخالطتها لشقيقتها وتعاملها مع بعض الأجانب فى الفترة الاخيرة.





وأضاف انها لم تخضع حتى الآن لأى فحوصات طبية وعندما قام الكثير من أصدقائها المقربين بنصحها بأنه يجب ان تخضع لفحوصات طبية رفضت.





وكانت صفحة "مدى مصر" على الفيسبوك قد نشرت أمس، أن ما ذكر موقع صدى البلد يأتي في إطار الإشاعات غير المسئولة .





ويؤكد موقع صدى البلد أن ما ينشره من أخبار منذ إنطلاقة بناء على مصادر موثوقة وأخبار لا تحمل التكذيب مهما كان حرصا على مصداقيتنا أمام القراء ، بخلاف ما يحاول أن ينتهجه موقع مدى مصر من بناء مصداقية "وهمية" ، وكان من الأفضل أن يتأكدوا من رئيسة تحريرهم من صحة الخبر ، حتى لا يتعجلوا ويقعوا في فخ نشر توضيح كاذب لا أساس له من الصحة.