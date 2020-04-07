رحاب الجمل تبهر متابعيها بإطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة رحاب الجمل صورة جديدة لها من خلال خاصية "ستورى" على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.









وظهرت رحاب الجمل وهى ترتدى بدى اسود ، وتركت شعرها منسدلا بطريقة مميزة أبرزت جمالها، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.









وتشارك الفنانة رحاب الجمل حاليا فى تصوير مسلسل "اتنين في الصندوق" ويقوم ببطولته كل من حمدي الميرغني، أوس أوس، انتصار، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، نهي عابدين.









يذكر أن رحاب الجمل شاركت في فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.









وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته "هنا" - ياسمين صبرى - ويقع بين يدي عصابة الفنان فاروق الفيشاوى، ويضطر للهرب وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنياوي، ومن إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى.