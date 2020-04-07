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رياضة

حجازي يرفض 30 مليون جنيه للتعاقد مع بيراميدز.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:47 م
احمد حجازي
احمد حجازي
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن نادي بيراميدز يفاوض أحمد حجازي، نجم منتخب مصر.

وأضاف "فايق"، أثناء تصريحات متلفزة ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت"، أن عرض بيراميدز يلاقي قبولا كبيرا من حجازي، ولكن لم يتم القبول أو الرفض.

وقال فايق، إن أحمد حجازي عُرض عليه من بيراميدز مبلغ ٣٠ مليون جنيه في الموسم الحالي للتعاقد مع بيراميدز، ولكن يوجد خلاف على هذا المبلغ.

وأشار إلى أن مفاوضات بيراميدز مع حجازي مستمرة منذ فترة، ولكن يوجد خلاف على المبلغ، حيث إن حجازي يريد تقاضي ٤٠ مليون جنيه في الموسم، وتوجد مفاوضات تقترب من التعاقد في الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن بيراميدز يسعى لضم لاعبين مميزين لتدعيم صفوفه خلال هذه الفترة قبل العودة لبطولة الدوري، وانتشرت أخبار عديدة عن إتمام تعاقد أحمد فتحي مع بيراميدز لمدة ثلاث سنوات بمبلغ ٤٨ مليون جنيه. 
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