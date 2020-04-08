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محافظات

بعد فرض الحظر التام عليها.. كيف يعيش الأهالي داخل قرية المعتمدية بعد ظهور كورونا؟

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:25 ص
قوات الأمن تطبق الحجر
قوات الأمن تطبق الحجر الصحي على قرية المعتمدية
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محمد الصاحى

حالة من الهدوء تسود المكان، لا صوت يعلو فوق أصوات الدعاء –آملا في الله ان تزاح تلك الغمة- وأعين تترقب ما يحمله لها الغد.. هذا هو الحال داخل قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة بـ محافظة الجيزة، بعد فرض حجر صحي تام على القرية لمنع تفشي فيروس كورونا.

 

القرية التي أثبتت نتائج التحاليل إصابة 9 من أبنائها بفيروس كورونا وفقا للمصادر الرسمية، وسط تخوفات من تفشي فيروس كوروناا بين أبناء القرية، وهو ما دفع لفرض حجر صحي تام على قرية المعتمدية لا يدخل إليها أحد ولا يخرج منها احد، في إطار الاجراءات الاحترازية لمنع نقل الفيروس لأبناء القرى المجاورة.

 

قرار فرض الحجر الصحي على قرية المعتمدية والذي اعلنته محافظة الجيزة، جاء بناء على تعليمات وزارة الصحة بضرورة فرض حجر صحي على القرية ولمدة 14 يوما، كاجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا وحفاظا على صحة المواطنين.

 

محافظة الجيزة بدورها والتي اعلنت قرار الحظر، أكدت أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية، حيث يتضمن القرار عدم خروج أحد من القرية وعدم دخول أحد إليها، وهو ما حتم على المحافظة اتخاذ اجراءات لضمان توفير كل سبل المعيشة داخل القرية لحين انتهاء فترة الحجر الصحي المفروض عليها.

 

وتشمل القرارات التي اتخذتها محافظة الجيزة، وفقا لما اكده اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة في تصريح لـ صدى البلد، تشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وأيضًا ألبان أطفال للمنازل وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلًا عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

 

وأكد السكرتير العام لمحافظة الجيزة أنه تم التنسيق بين مديريات التموين والتضامن الاجتماعي، لتوفير جميع المستلزمات المعيشية، من خلال الدفع بالمنافذ المتحركة لتوفير الاحتياجات لكل أهالي القرية، وتزويد القرية بكمبات كبيرة من دقيق الخبز للمخابز، وتوفير كميات كبيرة من كراتين السلع والمستلزمات.

ولضمان تقديم خدمة صحية لجميع أصحاب الأمراض من أهالي قرية المعتمدية، أكد السكرتير العام لمحافظة الجيزة، انه تم تزويد الوحدة الصحية بجميع الاحتياجات والمستلزمات، إضافة إلى أنه سيتم توفير جميع الأدوية لأصحاب الامراض لضمان عدم خروج احد من أبناء القرية.

 

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