شريف إكرامي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك.. فيديو

كشف شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن موقفه من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك بعد قرار رحيله عن المارد الأحمر.





وقال إكرامي فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "نادي الزمالك كبير وجماهيره عريقة وأى لاعب يتمني الانتقال إليه ولكنه لا يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين جدد فى مركز حراسة المرمي خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "مسؤولو القلعة البيضاء يدركون تمامًا أن هناك كوادر فى النادي الأهلي لا يجب أن ينتقلوا إلى نادي الزمالك على الإطلاق".





وكان بيراميدز قد توصل إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة .