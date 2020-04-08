أول تعليق من ترامب بعد رفض بريطانيا عرضه لعلاج بوريس جونسون

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض مجددا على الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.





ودعا ترامب خلال المؤتمر لبوريس جونسون بالشفاء من فيروس كورونا، وقال:"نصلي جميعًا من أجل بوريس جونسون".





وجاء ذلك بعدما قالت صحيفة "تايمز" البريطانية أن الحكومة البريطانية رفضت عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمساعدة في علاج رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي نقل إلى العناية المركزة إثر تدهور حالته إثر الإصابة بفيروس كورونا.





وقالت الصحيفة أن دوانينيج ستريت رفض عرض ترامب بتقديم علاج تجريبي لفيروس كورونا لبوريس جونسون.





وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني:"نحن واثقون من أن رئيس الوزراء يتلقى أفضل رعاية ممكنة من قبل الخدمة الصحية الوطنية. أي علاج يتلقاه هو أمر يخص أطبائه".





وقال الرئيس ترامب أمس في مؤتمره الصحفي اليومي لتطورات وباء كورونا إنه طلب من مصنعي العلاجات أن تتولى الحكومة الأمريكية عملية 'الاتصال بلندن على الفور'. وأضاف: 'لقد اتصلنا بجميع أطباء بوريس وسنرى ما يحدث - إنهم على استعداد للذهاب".



