AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير المالية: بدأنا الإنفاق من الـ 100 مليار المخصصة من الرئيس.. وهذه خطتنا المقبلة.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:45 ص
وزير المالية
وزير المالية
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إننا نعيش ظرفا استثنائيا لم يكن مقدرا أو متوقعا وهذا اثر علي جانب الايرادات وأثر على الانفاق لانه من الضروري أن نقوم بالانفاق علي جهات متعددة.

وأضاف "معيط" خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر: أننا بدأنا الإنفاق من الـ100 مليار جنيه في الأولويات التي تحتاجها الدولة مثل منظومة الصحة، وعلى توافر السلع، بالإضافة الي بعض الجهات الأخرى في الدولة .

وأوضح محمد معيط، أن اليوم نضطر لصرف بعض النفقات التي لم تكن في الحسبان؛ لأن ما نحن فيه هو ظرف استثنائي وطارئ، مثل دعم العمالة غير المنتظمة .

وتابع وزير المالية، ان الرئيس وجه بتوفير قروض لقطاع الطيران وصندوق دعم الصادرات وبعض الجهات التي لديها نقص ارادات ولا تستطيع ان تصرف على الأجور .

وأكمل وزير المالية، أن هذا الاتفاق لن يؤثر على سداد ديون مصر، كما أن مصر ملتزمة بسداد كافة المستحقات عليها في مواعيدها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: ٢٩٪ ارتفاعًا في الإنفاق علي التأمين الصحي و١٤٪ للتعليم

وزير المالية: نستهدف زيادة الموارد للإنفاق على متطلبات الأمن والاستثمار والبنية التحتية

معيط: المالية تسعى لزيادة الإيرادات دون رفع الشرائح الضريبية

وزير المالية: 96 مليار جنيه دعما لقطاع الصحة بموازنة 2020-2021.. فيديو

قبل تطبيقها يوليو المقبل.. الحكومة تعتمد 335 مليار جنيه رواتب وتعويضات الموظفين.. وتحديد تكلفة برميل البترول بـ 61 دولارا

المالية تستهدف تحصيل 856 مليار جنيه ضرائب من المواطنين خلال شهرين

ترشيحاتنا

حقيقة إلغاء امتحانات مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب كامل 1441 - 2020 .. الإفتاء: أكثروا من مناجاة الله باسمه هذا

إكرامي يُفجر مفاجآت حول أسباب استغناء الأهلي عن حسام عاشور.. فيديو

بسمة وهبة تنهار من البكاء على الهواء

خبير لوائح يصدم أحمد فتحي مع الأهلي بعد قرار فيفا ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب شهر رمضان .. تعرفي على طريقة تخزين ورق العنب

من شرفة المنزل.. منى مدوح تتألق بالكاجوال الأصفر ..شاهد

بـ القفطان المغربى.. نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر النارى.. شاهد