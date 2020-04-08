وزير المالية: بدأنا الإنفاق من الـ 100 مليار المخصصة من الرئيس.. وهذه خطتنا المقبلة.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إننا نعيش ظرفا استثنائيا لم يكن مقدرا أو متوقعا وهذا اثر علي جانب الايرادات وأثر على الانفاق لانه من الضروري أن نقوم بالانفاق علي جهات متعددة.





وأضاف "معيط" خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر: أننا بدأنا الإنفاق من الـ100 مليار جنيه في الأولويات التي تحتاجها الدولة مثل منظومة الصحة، وعلى توافر السلع، بالإضافة الي بعض الجهات الأخرى في الدولة .





وأوضح محمد معيط، أن اليوم نضطر لصرف بعض النفقات التي لم تكن في الحسبان؛ لأن ما نحن فيه هو ظرف استثنائي وطارئ، مثل دعم العمالة غير المنتظمة .





وتابع وزير المالية، ان الرئيس وجه بتوفير قروض لقطاع الطيران وصندوق دعم الصادرات وبعض الجهات التي لديها نقص ارادات ولا تستطيع ان تصرف على الأجور .





وأكمل وزير المالية، أن هذا الاتفاق لن يؤثر على سداد ديون مصر، كما أن مصر ملتزمة بسداد كافة المستحقات عليها في مواعيدها.