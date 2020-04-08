في لفتة طيبة.. أسطورة الأهلي يوجه رسالة شكر لـ مرتضى منصور على الهواء.. فيديو

وجه اكرامي الشحات أسطورة النادي الأهلي رسالة شكر لـ المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك .

وقال إكرامي ، عبر قناة ten ، لقد وقعت مشكلة كبيرة بين مارتن يول مدرب الاهلي، وقتها ، مع شريف إكرامي ؛ بسبب تصريحه ضد نجلي .





وتابع ، أثناء تلك الازمة ، تلقيت اتصالا هاتفيا من مرتضي منصور ، وعرض علي ان باب الزمالك مفتوح امام شريف اكرامي؛ لضمه للقلعه البيضاء.



