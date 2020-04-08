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رياضة

في لفتة طيبة.. أسطورة الأهلي يوجه رسالة شكر لـ مرتضى منصور على الهواء.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:20 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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حسن العمدة
وجه اكرامي الشحات أسطورة النادي الأهلي رسالة شكر لـ المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك .
وقال إكرامي ، عبر قناة ten ، لقد وقعت مشكلة كبيرة بين مارتن يول مدرب الاهلي، وقتها، مع شريف إكرامي؛ بسبب تصريحه ضد نجلي .

وتابع ، أثناء تلك الازمة، تلقيت اتصالا هاتفيا من مرتضي منصور، وعرض علي ان باب الزمالك مفتوح امام شريف اكرامي؛ لضمه للقلعه البيضاء.

وكان بيراميدز، قد توصل إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي، شريف إكرامى حارس المرمى، وأحمد فتحي النجم المخضرم، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة.
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