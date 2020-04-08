نجلاء بدر تعلق على بوستر مسلسل الفتوة.. شاهد

روجت الفنانة نجلاء بدر لمسلسلها الجديد الفتوة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نجلاء بدر صورة لبوستر المسلسل، وعلقت عليها "الحمد لله مسلسل الفتوة رمضان بإذن الله".





ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها، وجاءت بين "مبروووك" و " ان شاء الله يكسر الدنيا" و " بالتوفيق ان شاء الله" و "احلي مسلسل دي ولا ايه".





مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.





مسلسل "الفتوة"، بطولة الفنان ياسر جلال، ومي عمر، ودياب، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي