AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجلاء بدر تعلق على بوستر مسلسل الفتوة.. شاهد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:40 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
Advertisements
مصطفى كرم
روجت الفنانة نجلاء بدر لمسلسلها الجديد الفتوة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت نجلاء بدر صورة لبوستر المسلسل، وعلقت عليها "الحمد لله مسلسل الفتوة رمضان بإذن الله".

ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها، وجاءت بين "مبروووك" و " ان شاء الله يكسر الدنيا" و " بالتوفيق ان شاء الله" و "احلي مسلسل دي ولا ايه".

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

مسلسل "الفتوة"، بطولة الفنان ياسر جلال، ومي عمر، ودياب، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجلاء بدر تكشف عن شخصيتها فى مسلسل الفتوة

فى أول فيديو لها.. مى عمر تشعل TIK TOK

زعلان أوي.. ياسر جلال يشعل السوشيال ميديا.. فيديو

الحبايب.. ياسر جلال مع إيمان العاصي وفتحي عبد الوهاب.. شاهد

تعرف على الأرقام التي حققها الاعلان الدعائي لمسلسل الاختيار

ترشيحاتنا

ابنة المعلق محمد السباعي تبكي على الهواء مع خالد الغندور.. شاهد

المصارع العالمي هالك هوجان عن فيروس كورونا: عقاب من الله ولا نريد لقاحا

دعاء ليلة النصف من شعبان .. للتحصين من الأمراض وفيروس كورونا بـ 5 أذكار نبوية

فريدة عثمان تكشف تفاصيل تبرعها لصندوق تحيا مصر.. فيديو

مارسيليا الفرنسي يوجه لطمة للأهلي المصري.. فيديو

هنعمله باللحاف والبطانية.. مصريون يسخرون من تحدي الوسادة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكافيه في البيت.. طريقة عمل القهوة الباردة

تريند الحظر.. طريقة عمل فطيرة الطاسة

10 علامات تحذيرية.. أعراض كسل الغدة الدرقية