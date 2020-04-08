الدوري الإيطالي الأكثر تهديدًا بالإلغاء في أوروبا بسبب الكورونا

تواجه دوريات أوروبا مصيرا مجهولا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أصاب آلاف من المواطنين في إيطاليا بالتحديد، حيث يعد الدوري الإيطالي "الكالشيو"، الأكثر تهديدا بإلغاء عن باقي الدوريات.
وأعلن منذ قليل إلغاء دورى كرة السلة فى إيطاليا، وسبقها إلغاء منافسات دورى السوبر للكرة الطائرة، بالإضافة إلى دورى الرجبى، الذي ألغي فى يوم 27 مارس الماضى.
وبحسب رويترز، سجلت إيطاليا 3039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 135.586 إصابة.
كما سجلت إيطاليا 604 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الوفيات في إيطاليا إلى 17.127 شخصا، كأكثر دولة تسجيلا لوفيات بفيروس كورونا.
وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا
الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.
ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.