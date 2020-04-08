إعلان ليفربول بطلاً لـ الدوري الإنجليزي

زفّ مدير نادي أودينيزي الإيطالي بيباولو مارينو بشرى سارة لـ لفريق ليفربول الذى يلعب له نجمنا المصري محمد صلاح بشأن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الكروي الجاري رغم انتشار فيروس كورونا الخطير .

وكشف بيباولو مارينو عن اقتراب اتحاد الكرة في إنجلترا من إعلان نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي وتتويج ليفربول باللقب، علمًا بأن مالك أودينيزي هو نفس مالك نادي واتفورد الإنجليزي.

و صرح مارينو لشبكة "سبورت إيطاليا" قائلا: "الاتحاد البلجيكي أعلن انتهاء الموسم لديه، بالرغم من تهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفي إنجلترا، أوشك الاتحاد الإنجليزي على إصدار بيان مماثل؛ لأن الوضع أصبح في غاية الخطورة".