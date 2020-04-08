إعلان ليفربول بطلاً لـ الدوري الإنجليزي

زفّ مدير نادي أودينيزي الإيطالي بيباولو مارينو بشرى سارة لـ لفريق ليفربول الذى يلعب له نجمنا المصري محمد صلاح بشأن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الكروي الجاري رغم انتشار فيروس كورونا الخطير .
وكشف بيباولو مارينو عن اقتراب اتحاد الكرة في إنجلترا من إعلان نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي وتتويج ليفربول باللقب، علمًا بأن مالك أودينيزي هو نفس مالك نادي واتفورد الإنجليزي.
و صرح مارينو لشبكة "سبورت إيطاليا" قائلا: "الاتحاد البلجيكي أعلن انتهاء الموسم لديه، بالرغم من تهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفي إنجلترا، أوشك الاتحاد الإنجليزي على إصدار بيان مماثل؛ لأن الوضع أصبح في غاية الخطورة".
وأصبح الأمر مرعبا للغاية فى إنجلترا بعد اكتشاف العديد من الإصابات وحالات الوفاة خلال الساعات الأخيرة، وبدأت أصوات تنادى بإمكانية تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزى إلى آجل غير مسمى أو إلغائها من الأساس حفاظا على الأرواح ومنع انتشار الفيروس الخطير.
ما سبق أدى لانتشار حالة كبيرة من الغضب داخل أركان فريق ليفربول الإنجليزى المحترف بصفوفه نجم منتخبنا الوطنى محمد صلاح والذى بات قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب البريميرليج مع اتساع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه "مانشستر سيتى" إلى 25 نقطة كاملة.