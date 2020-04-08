تركيا تبدأ علاجًا جديدًا لفيروس كورونا.. السر عند طبيب أصيب بالعدوى

أعلنت السلطات في تركيا بعدما تفاقمت أعداد المصابين والوفيات، أنها تجري تجربة على العلاج بـ"البلازما المناعية" لمواجهة كورونا، من تبرع طبيب تعافى من فيروس كورونا، وفق ماذكرت وسائل إعلام تركية.

وقال رئيس الهلال الأحمر، كرم قنق، في تصريح صحفي أدلى به من مركز التبرع بالدم في أنقرة، خلال أخذ البلازما من دم الطبيب كوشات دمير، الذي أُصيب بالفيروس وشفي منه، إن جسم الشخص المصاب عندما يواجه الفيروس يبدأ في تكوين أجسام مضادة ضده للتغلب على المرض.

ولفت إلى أن عملية أخذ "البلازما" من المتعافي، تبدأ بعد 14 يوما من تعافيه، وفقًا للمبادئ التوجيهية التي نشرتها وزارة الصحة.

وبين أن الأجسام المضادة في بلازما دم المريض المتعافي، تبقى على مستوى عال لمدة ثلاثة أسابيع ثم تميل إلى الانخفاض.

وقال رئيس الهلال الأحمر: "تبدأ عملية نقل بلازما الشخص المتعافي بعد 14 يوما من تماثله للشفاء. وبعد ذلك يمكننا أخذ هذه البلازما 3 مرات، مرة واحدة في الأسبوع".

وأوضح أنه "يمكن لمانح الدم في كل مرة، أن يساهم في شفاء مريضين، والتبرع 3 مرات يساهم في شفاء 6 مرضى"، مشيرا إلى إطلاقهم عمليات أخذ البلازما في 13 مركزا بـ 10 ولايات.

وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 34 ألف مصاب، بينما توفي أكثر من 700 شخص.